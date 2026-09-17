Yemen’de çatışmalar tırmanıyor: Suudi Arabistan'a ait savaş uçağının düşürüldüğü iddiası

Yemen’de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait F-15 tipi bir savaş uçağını düşürdüklerini ileri sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, uçağın Marib vilayeti üzerinde askeri operasyon yürüttüğü sırada “yerli üretim karadan havaya füze” ile vurulduğunu açıkladı.

Grup, saldırı anını ve uçağın enkazına ait olduğunu öne sürdüğü görüntüleri de yayımladı.

Husiler tarafından servis edilen görüntülerde bir füzenin havadaki hedefi vurduğu, ardından savaşçıların çöl bölgesindeki enkazı incelediği görülüyor.

Görüntülerdeki kuyruk parçalarından birinde Suudi Arabistan’a ait işaretlerin bulunduğu belirtiliyor. Havacılık ve savunma yayınları, enkazın bir F-15’e ait olduğuna ilişkin görsel unsurlar bulunduğunu aktardı. Ancak uçağın nasıl ve kim tarafından düşürüldüğü bağımsız olarak kesin biçimde doğrulanmış değil.

Suudi Arabistan yönetimi ise uçağın kaybedildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

HUSİLER: DİĞER SAVAŞ UÇAKLARINI DA GERİ ÇEKTİRDİK

Husilerin açıklamasında, enkazı aramak üzere bölgeye gelen Suudi F-15 ve Eurofighter Typhoon uçaklarının da hava savunma sistemleriyle hedef alındığı öne sürüldü.

Husiler, söz konusu uçakların bölgeden çekilmek zorunda kaldığını iddia etti. Bu açıklama da bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

F-15 iddiası, Yemen’de Suudi Arabistan destekli güçlerle Husiler arasındaki çatışmaların yeniden yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

Son haftalarda Husiler, Yemen’de kontrol ettikleri alanları genişletirken Suudi Arabistan’a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını da artırdı. Riyad yönetimi ise Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenliyor.

Kızıldeniz ve Babülmendep çevresindeki gelişmeler ise yalnızca askeri değil, enerji piyasaları ve küresel deniz ticareti açısından da yakından izleniyor.

MEKKE ÇEVRESİNDE DE GERİLİM

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, kısa süre önce Mekke’nin güneyinde bir Husi insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

Husiler ise Mekke’yi hedef aldıkları yönündeki suçlamayı reddederek operasyonlarının petrol tesisleri ve askeri hedeflere yönelik olduğunu savundu.

Düşürüldüğü öne sürülen uçağın, Suudi Arabistan’ın en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alan F-15SA ailesine ait olduğu değerlendiriliyor.

ABD yapımı F-15 platformunun Suudi Arabistan’a uyarlanan bu versiyonu, hava-hava ve hava-kara operasyonlarında kullanılabiliyor.