Yemen’de dört yıllık ateşkes bozuldu: Husiler Suudi Arabistan’a füze fırlattı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü, Husiler tarafından ülkenin güney bölgelerine fırlatılan füzelerin hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Husilerin Askerî Sözcüsü Yahya Seri ise saldırılarda, Yemen sınırına yakın dağlık Asir bölgesinin merkezi olan Abha’daki uluslararası havalimanının hedef alındığını bildirdi.

Saldırı, Husilerin Mart 2022’de başlayan gayriresmî ateşkesten bu yana Suudi Arabistan’a karşı üstlendiği ilk doğrudan füze saldırısı oldu.

Abha, yaz aylarında serin havası nedeniyle Suudi vatandaşlarının yoğun olarak ziyaret ettiği kentler arasında yer alıyor.

Husilerin geçmişte Suudi Arabistan’ın petrol tesisleri, havalimanları ve diğer stratejik noktalarına düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırıları, iki taraf arasında yıllarca süren çatışmaların en önemli unsurlarından biri olmuştu.

Son saldırılar, İran ile yaşanan çatışmalar kapsamında Suudi Arabistan’ın doğu bölgeleri ve başkent Riyad’ı hedef alan füze ve İHA saldırılarının nisanda başlayan ateşkesle azalmasının ardından geldi.

Suudi Arabistan’ın geniş coğrafyası ve petrolü ülkenin doğusundan Kızıldeniz kıyısına taşıyan boru hattı sayesinde bölgesel savaşın etkilerini diğer Körfez ülkelerine kıyasla daha sınırlı hissettiği belirtiliyor.

Ancak Husilerle yeniden başlayabilecek kapsamlı bir çatışmanın, geçmişte Husilerin saldırılarına hedef olan Kızıldeniz’deki deniz taşımacılığını da tehlikeye atabileceği değerlendiriliyor.

NE OLMUŞTU?

Yemen’in kuzeyini kontrol eden Husiler, pazartesi günü Suudi Arabistan’ı Sana Uluslararası Havalimanı’na hava saldırısı düzenlemekle suçladı.

Saldırıları “açık bir saldırganlık” olarak nitelendiren Husiler, bu gelişmenin iki taraf arasındaki gerilimi azaltma dönemini sona erdirdiğini savundu ve karşılık vereceklerini duyurdu.

Husiler ayrıca Sana Havalimanı üzerindeki “kuşatma” kaldırılıncaya kadar hava yolu şirketlerini Suudi Arabistan hava sahasını kullanmamaları konusunda uyardı.

İRAN UÇAĞININ İNİŞİ ENGELLENMEK İSTENDİ

Sana Havalimanı’na düzenlenen saldırının sorumluluğunu, Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen’in uluslararası alanda tanınan hükümeti üstlendi.

Yemen Savunma Bakanlığı, pistin İran’a ait bir uçağın Yemen’in egemenliğini ihlal ederek Sana’ya inmesini önlemek amacıyla hedef alındığını açıkladı.

Bakanlık, Yemen hava sahasını ihlal eden düşman uçaklarına “mevcut bütün imkânlarla” karşılık verileceğini bildirerek İran’ı sorumlu tuttu.

Yemen hükümetine bağlı silahlı kuvvetlerin bir sözcüsü ise İran uçağının daha sonra Husilerin kontrolündeki Hudeyde Havalimanı’na indiğini açıkladı.

Sana’nın yaklaşık 150 kilometre güneybatısında, Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde’de uçağın inişini engellemek için herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmadığı bilinmiyor.

Yemen hükümetinden bir bakan, Husilerin Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait başka bir uçağı da Sana Havalimanı’nda alıkoyduğunu öne sürdü.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Orta Doğu Sözcüsü Hachem Osseiran, uçaktaki bütün çalışanların ve mürettebatın güvende olduğunu açıkladı ancak olayın ayrıntıları hakkında bilgi vermedi.

Son günlerde Uluslararası Kızılhaç Komitesi arabuluculuğunda yürütülen esir takası görüşmelerinin de sonuçsuz kaldığı bildirildi. Husiler ile Yemen hükümeti, anlaşmanın bozulmasından birbirlerini sorumlu tuttu.

10 YILI AŞKIN SÜREN SAVAŞ YENİDEN ALEVLENEBİLİR

İran destekli Husiler, 2014 yılında başkent Sana’yı ele geçirerek uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini ülkenin güneyine çekilmek zorunda bırakmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki askerî koalisyon ise 2015 yılında Husilere karşı Yemen hükümetine destek vermek amacıyla savaşa müdahil olmuştu.

Yıllarca süren çatışmalar, Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en ağır insani krizlerinden biri olarak nitelendirilen tabloya yol açtı.

Mart 2022’de başlayan ateşkes resmen uzatılmasa da Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki doğrudan saldırılar büyük ölçüde durmuştu.

Buna karşın İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında Husilerin Kızıldeniz’de çok sayıda gemiyi hedef alması ve Yemen’in güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçı güçlerin ilerlemesi, ülkedeki gerilimi yeniden artırmıştı.

Son füze saldırılarının, dört yıldır büyük ölçüde korunan sükûneti sona erdirerek Yemen savaşında yeni bir cephe açmasından endişe ediliyor.