Yemen'deki Husiler duyurdu: 'Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'nı balistik füze ve İHA'larla hedef aldık'

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, kontrollerindeki Sana Havalimanı'na yönelik saldırıdan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

Seri, Sana Havalimanı'nın hedef alınmasına karşı Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Havalimanı'nı balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını ve vurduklarını iddia etti.

Uluslararası tüm hava yolu şirketlerinin Suudi Arabistan hava sahasını kullanmamaları tehdidinde bulunan Seri, "Sana Havalimanı üzerindeki abluka kalkıncaya kadar Suudi Arabistan hava sahasına yönelik tehditlerinin devam edeceğini" ileri sürdü.

Husilerin Sözcüsü Seri, kontrollerindeki Sana Havalimanı üzerindeki ablukanın kalkması için İran'ın verdiği destekler için teşekkür etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, "Terörist Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine fırlatılan balistik füzeler tehdidi nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi." açıklamasını yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Yemen hükümeti, gün içerisinde İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yapmak amacıyla Yemen hava sahasına girdiğini açıklamıştı.

Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, yayımladığı görüntülü açıklamada, İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, bu ihlallere karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia etmiş; Yemen hükümeti ise havalimanı pistini, İran'a ait bir uçağın Yemen'e inişini engellemek amacıyla hedef aldığını açıklamıştı.

Sana Uluslararası Havalimanı'nın bombalanmasının ardından İran uçağının rotasını değiştirerek Hudeyde'ye yöneldiği belirtilmişti.

Yemen hava sahasına girmesi nedeniyle gerilime yol açan İran'a ait uçağın, ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na indiği bildirilmişti.

Yemen Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu da Sana Havalimanı'nın bombalanmasının ardından ülke genelindeki tüm havaalanlarının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.