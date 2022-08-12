Yemen ordusu duyurdu: Husilerin saldırılarında 4 asker öldü

12 Ağustos 2022 Cuma, 09:24

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Husiler 8-10 Ağustos'ta Hudeyde, Hacce, Taiz, Marib, Cevf, Ebyen ve Dali vilayetlerindeki cephelerde ateşkesi 351 kez ihlal etmekle suçlandı.

Açıklamada, Husi milislerin ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılar sonucu 4 askerin yaşamını yitirdiği ve 25'inin yaralandığı aktarıldı.

Konuyla ilgili Husilerden açıklama gelmedi.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE ATEŞKES

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.