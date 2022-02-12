Yemen'de 3 BM çalışanı kaçırıldı
Yemen'in Ebyen ilinde Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı 3 kişinin, silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı bildirildi.
Ebyen iline bağlı Lavder İlçe Emniyet Müdürü Adil el-Avseci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM çalışanlarının içinde bulunduğu aracın dün akşam Lavder ile Mudiye ilçeleri arasındaki Es-Suveyda bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce durdurulduğunu söyledi.
Avseci, silahlı grubun, araçta bulunan BM Aden Emniyet ve Güvenlik Ofisi Müdürü Akm Sufiul, ofisin Genel Koordinatörü Muhammede el-Meliki ve ofisin Güvenlik Koordinatörü Mazin Bavazir'i yanlarına alarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü ifade etti.
Emniyet Müdürü Avseci, polis ve özel kuvvetlerden oluşan ortak güçlerin BM çalışanlarını bulmak için Suveyda bölgesini kuşatma altına aldığını dile getirdi.
Avseci, kaçırma olayının, Ebyen'in çeşitli ilçelerinde incelemelerde bulunan BM çalışanlarının geçici başkent Aden'e dönüşü sırasında meydana geldiğini sözlerine ekledi.
Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü El Kaide'nin Ebyen'in özellikle dağlık bölgelerinde varlık gösterdiği ve zaman zaman askeri karargahlar ve güvenlik noktalarına saldırılar düzenlediği biliniyor.
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