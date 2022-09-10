Yemen'deki BAE destekli gruplar harekete geçti: Şebve'de askeri operasyon başlattı
Yemen'de GGK'ye bağlı gruplar, ülkenin güneydoğusundaki petrol bölgesi Şebve'de "terör örgütleri" olarak tanımladığı grupları temizlemek için askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.
Yemen'de BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Şebve Savunma Kuvvetleri, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Şebve ilindeki GGK'ye bağlı Güney Ortak Kuvvetleri'nin, vilayeti terör örgütlerinden arındırmak için geniş çaplı askeri operasyon başlattığı kaydedildi.
Operasyonun, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun desteğiyle yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili ayrıntıya yer verilmedi.
Öte yandan, ismini vermek istemeyen bir askeri kaynak, Şebve ilinin merkezi Atak kentinde bir askeri aracı hedef alan bombalı saldırıda GGK'ye bağlı Şebve Savunma Kuvvetleri'nden 1 askerin öldüğünü, 5'i sivil 8 kişinin yaralandığını söyledi.
Yemen'in güneyinde yer alan bir diğer ili Ebyen'de 6 Eylül'de terör örgütü El Kaide'nin düzenlediği saldırıda, GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerinden 21 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
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