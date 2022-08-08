Yemen'den 'ateşkes' mesajı: Siyasi bir mutabakata fırsat kapısıdır

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:10

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de mevkidaşı Eymen es-Safedi ile başkent Amman'da görüştü.

Ahmed Avad bin Mubarek, "Dışarıdan (İran'dan) destek alan (Husi) milisleri bizleri savaşa sürükledi. Yürürlükteki ateşkes siyasi bir mutabakata fırsat kapısıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Mubarek, ateşkes sürecinde de Husi milislerin hükümet güçlerine yönelik saldırılarının durmadığını aktararak, ülkede kalıcı barış yolunda mevcut ateşkesi uzatma diyaloğunu desteklediklerini dile getirdi.

ÜRDÜN'DEN SİYASİ ÇÖZÜM VURGUSU

Eymen es-Safedi de Yemenli tarafların ateşkese bağlı kalmalarının ve özellikle Husilerin Taiz vilayetine yönelik ablukasını hafifletecek koridorun açılmasının önemine dikkati çekti.

Safedi, Yemen'deki durumun insani krizlere yol açtığını vurgulayarak, Yemen'i yeniden güven ve istikrarına kavuşturacak tek çözüm yolunun da siyasi diyalogdan geçtiğine işaret etti.