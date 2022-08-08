Yemen'den 'ateşkes' mesajı: Siyasi bir mutabakata fırsat kapısıdır
Yemen, İran destekli Husi milislerin kendilerini savaşa sürüklediğini belirterek, ülkede siyasi bir mutabakat için mevcut ateşkesin önemini vurguladı.
Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de mevkidaşı Eymen es-Safedi ile başkent Amman'da görüştü.
Ahmed Avad bin Mubarek, "Dışarıdan (İran'dan) destek alan (Husi) milisleri bizleri savaşa sürükledi. Yürürlükteki ateşkes siyasi bir mutabakata fırsat kapısıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Mubarek, ateşkes sürecinde de Husi milislerin hükümet güçlerine yönelik saldırılarının durmadığını aktararak, ülkede kalıcı barış yolunda mevcut ateşkesi uzatma diyaloğunu desteklediklerini dile getirdi.
ÜRDÜN'DEN SİYASİ ÇÖZÜM VURGUSU
Eymen es-Safedi de Yemenli tarafların ateşkese bağlı kalmalarının ve özellikle Husilerin Taiz vilayetine yönelik ablukasını hafifletecek koridorun açılmasının önemine dikkati çekti.
Safedi, Yemen'deki durumun insani krizlere yol açtığını vurgulayarak, Yemen'i yeniden güven ve istikrarına kavuşturacak tek çözüm yolunun da siyasi diyalogdan geçtiğine işaret etti.
Video Haberler
- Taksi ücretlerine zam geldi!
- 'Kamunun parasını insafsızca harcamaktan utanmıyorsunuz'
- Çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı
- Trafik magandası dehşet saçtı
- Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu
- Beşiktaş'ta ATM'de yangın
- Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
- 'Ev almak artık hayal ötesi...'
- Bağcılar'da balkon çöktü, işçi hayatını kaybetti
- 'Tüm bu işkencenin ardında iktidar var'
En Çok Okunan Haberler
-
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Zorla kolundan tutup, uçurumdan atladı!