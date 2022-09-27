Yeni Zelanda'dan Ukrayna'nın askeri yardım talebine red geldi

27 Eylül 2022 Salı, 12:38

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Peeni Henare, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peeni Henare, Ukrayna'nın, Yeni Zelanda'dan talep ettiği askeri destek ihtiyaçlarının envanterde bulunmadığını söyledi.

Henare, Ukrayna'nın, Yeni Zelanda'dan HIMARS füze sistemleri ve çeşitli hava savunma sistemleri istediğini dile getirdi.

Henare ayrıca, ülkesinin, Ukrayna'nın talebine "olumsuz" yanıt verdiklerini ifade ederek, "Yeni Zelanda, Ukrayna'nın istediği silahlara sahip değil" dedi.

19 RUS YETKİLİYE YENİ YAPTIRIM

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Çeçen lider Ramzan Kadirov da dahil olmak üzere 19 Rus yetkiliye yaptırım uyguladığını söyledi.

Makhuta, "Ukrayna'ya yönelik yardım etmek için atabileceğimiz en önemli adımın, Rusya'ya karşı yaptırımları sürdürmek olduğunu düşünüyoruz" dedi.