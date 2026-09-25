Yılmaz Polat’tan BM İzlenimleri... 'Trump sözünü tutmadı, somut adım atılmadı'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 81’inci toplantısı, 193 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla ABD’nin New York kentinde düzenlendi.

Dünya liderleri ve diplomatik heyetlerin bir araya geldiği ABD’deki siyasi atmosferi değerlendiren Cumhuriyet yazarı Yılmaz Polat, ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi.

Polat, Ankara’daki NATO Zirvesi’nden bu yana Türkiye-ABD ilişkilerinde somut bir gelişme yaşanmadığına dikkat çekti. Trump’ın özellikle F-35’ler konusunda verdiği mesajların karşılığının gelmediğini belirten Polat, ABD’nin Türkiye’ye yönelik kendi koyduğu yaptırımların kaldırılması konusunda da herhangi bir somut adım atılmadığını ifade etti.

‘TRUMP SÖZLERİNDE DURMUYOR’

Trump’ın mevcut siyasi durumuna da değinen Polat, ABD’de başkan için “topal ördek” ifadesinin kullanılmaya başlandığını belirtti.

Kamuoyu yoklamalarında Trump’ın destek kaybettiğini söyleyen Polat, bir sonraki seçim açısından Trump’ın ciddi bir siyasi sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Polat, “Trump verdiği sözlerde durmuyor. Öyle ki Ankara’daki NATO Zirvesi’nden bu yana bir gelişme olmadı. Somut bir adım atılmadı. Bunların başında ise F-35’ler ve kendi koyduğu yaptırımların kaldırılması geliyor” dedi.

NEW YORK’TA TRUMP ŞOVU

BM Genel Kurulu nedeniyle New York’ta bulunan Trump’ın diplomatik temaslarını da değerlendiren Polat, ABD Başkanı’nın özellikle Arap ülkeleri liderleriyle yaptığı toplantıda alışılmış üslubunu sürdürdüğünü söyledi.

Trump’ın Arap devletleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı önemli bir toplantı gerçekleştirdiğini belirten Polat, ABD Başkanı’nın toplantıda liderlere övgüler yağdırdığını aktardı.

Polat, Trump’ın toplantıdaki tutumunu şöyle anlattı: “Ortadoğu’dan özel bir bölge olarak bahsetti. Her zamanki gibi şakalar yaparak olumlu bir ruh hali vermeye çalıştı.”

TRUMP’TAN ERDOĞAN’A ÖVGÜ

Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerini de aktaran Polat, ABD Başkanı’nın Erdoğan için “sert bir mizaca sahip” ifadelerini kullandığını belirtti. Trump, Erdoğan hakkında, “Erdoğan, sert bir mizaca sahip. Harika bir lider. Bölge yüksek bir enerjiye sahip” ifadelerini kullandı.

‘PETROL ZENGİNİ ÜLKELERİ ÇOK ÖVDÜ’

Trump’ın Arap ülkelerine yönelik övgülerinin de dikkat çekici olduğunu belirten Polat, ABD Başkanı’nın özellikle petrol zengini ülkelerin ABD’ye yaptığı ekonomik yatırımlara vurgu yaptığını söyledi. Polat, “Petrol zengini ülkeleri çok övdü ve ABD’ye yapmış oldukları ekonomik yatırım için teşekkür etti. Tabii bu övgülerden kendisine de pay çıkarttı” dedi.

ERDOĞAN’IN ‘DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR’ SÖZÜ YENİDEN GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu kapsamında yabancı basına verdiği demeçleri de değerlendiren Yılmaz Polat, “Dünya beşten büyüktür” sözünün uluslararası basında yeniden gündeme geldiğini söyledi. Ancak bu ifadenin yeni olmadığını vurgulayan Polat, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu toplantılarında bu mesajı daha önce de sık sık dile getirdiğini hatırlattı.

“Dünya beşten büyüktür sözü manşetlerde yer aldı. Ama bu söz ilk kez söylenmiş değil. Bu daha önce BM toplantılarında Erdoğan bunu sık sık gündeme getirdi. Hatta bunun için lobi şirketi de kiralanmıştı. O lobicilere de hatırı sayılır paralar verildi. Ancak bunlar bir işe yaramadı” diyen Polat, BM Genel Kurulu’ndaki temaslar açısından Türkiye bakımından somut bir sonuç ortaya çıkmadığını söyledi.

Türk Lobicilerin sorgulanmasına da dikkat çeken Yılmaz, “AKP Hükümeti, geçen ay Trump’ın Washington'daki ‘En Güçlü Lobici’si olarak anılan Ballard Partners’la anlaşmıştı. Trump’ın kilit bağışçılarından Brian Ballard’ın yönettiği ‘Ballard and Partners’ şirketiyle masraflar hariç aylık 200 bin dolarlık lobi anlaşmasına imza atılmıştı. Ballard’ın yanısıra her yıl milyonlarca dolar ödenen lobi şirketlerinin yetersiz kalması da dikkat çekti” dedi.