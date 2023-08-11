Yolun ortasına inen bir uçak trafiği durma noktasına getirdi

İngiltere'de trafiğin yoğun olduğu bir saatte çift yönlü yoğun bir anayolun ortasına inen bir uçak, yolcuları şaşkına çevirdi ve trafiği her iki yönde de kilitledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:35
Yolun ortasına inen bir uçak trafiği durma noktasına getirdi
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İngiltere'de yolun ortasına inen bir uçak, seyir halinde hareket eden arabaların içindeki insanları şaşırttı.

Küçük uçak, Gloucester ve Cheltenham kasabaları arasında yer alan Gloucestershire Havaalanı yakınındaki bir yola beklenmedik bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Yetkili kurumlar olaya müdahale ederken, trafik her iki yönde de durdu.

Olayda yaralanan olmadığı ve uçağın hiçbir araca çarpmadığı bildirildi.


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