Yolun ortasına inen bir uçak trafiği durma noktasına getirdi

Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:35

Güncelleme: 11.08.2023 - 13:35

İngiltere'de yolun ortasına inen bir uçak, seyir halinde hareket eden arabaların içindeki insanları şaşırttı.

Küçük uçak, Gloucester ve Cheltenham kasabaları arasında yer alan Gloucestershire Havaalanı yakınındaki bir yola beklenmedik bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Yetkili kurumlar olaya müdahale ederken, trafik her iki yönde de durdu.

Olayda yaralanan olmadığı ve uçağın hiçbir araca çarpmadığı bildirildi.