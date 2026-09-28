Yunan basını yazdı: Türkiye’ye karşı 'önleyici vuruş' senaryosu

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Houpis’in Aralık 2025’te yaptığı açıklamalar, Atina’nın askeri caydırıcılık anlayışına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Houpis, modern savaşlarda uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahların önemine işaret ederek, gerektiğinde “stratejik karakterde önleyici vuruşlar” gerçekleştirebilecek kapasitenin caydırıcılığın bir unsuru olduğunu söylemişti.

Yunan Genelkurmay Başkanı ayrıca olası bir çatışmada sonucun “zaferden başka bir şey olamayacağını” belirterek silahlı kuvvetlerin en olumsuz senaryolara karşı hazırlıklı olması gerektiğini savunmuştu.

YUNAN BASININDAN TÜRKİYE SENARYOSU

Yunanistan’ın Ta Nea gazetesi, Houpis’in sözlerini Türkiye ile yaşanabilecek olası bir askeri kriz üzerinden değerlendirdi.

Haberde askeri kaynak ve analistlerin görüşlerine dayanılarak oluşturulan varsayımsal senaryoda, Ege veya Doğu Akdeniz’de yaşanabilecek bir krizin askeri harekâta dönüşmesinin yakın olduğuna ilişkin güçlü istihbarat elde edilmesi halinde Atina’nın ilk saldırıyı beklemek yerine karşı tarafın harekât kapasitesini önceden sınırlamayı değerlendirebileceği öne sürüldü.

Ancak söz konusu anlatımın Yunan makamları tarafından açıklanmış resmi bir harekât planı değil, basında yer alan varsayımsal bir askeri senaryo olduğu belirtiliyor.

Önleyici vuruş doktrininin en tartışmalı noktalarından biri, karşı tarafın saldırıya gerçekten karar verdiğinin nasıl tespit edileceği.

Yunan analizinde, böyle bir kararın ancak askeri birliklerin geniş çaplı hareketliliği, hazırlık seviyesinin yükselmesi ve farklı istihbarat kaynaklarından gelen verilerin aynı yönde değerlendirilmesi durumunda gündeme gelebileceği savunuluyor.

Bu noktada uydu görüntüleri, elektronik istihbarat, insansız hava araçları ve müttefik ülkelerden sağlanan bilgilerin eş zamanlı olarak doğrulanması kritik görülüyor.

Yanlış veya eksik istihbarata dayanan bir saldırının ise diplomatik ve hukuki açıdan ağır sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

AMAÇ KARŞI TARAFIN HAREKÂT KAPASİTESİNİ SINIRLAMAK

Senaryonun ikinci aşamasında, amaç karşı tarafın komuta-kontrol sistemlerini, hava ve deniz harekât kapasitesini kısa sürede etkisizleştirerek planlanan saldırının başlamasını engellemek olarak tanımlanıyor.

Bu yaklaşım, Yunanistan’ın son yıllarda geliştirdiği uzun menzilli hassas vuruş kapasitesi, elektronik harp sistemleri ve modern savaş uçaklarıyla ilişkilendiriliyor.

Houpis de Aralık 2025’te yaptığı açıklamada, modern silah sistemlerinin “stratejik derinlikte” hassas vuruş yapabilmesinin savaşın niteliğini değiştirdiğini belirtmişti.

‘AŞİL KALKANI’ SAVUNMANIN İKİNCİ AYAĞI

Yunanistan’ın yeni savunma yaklaşımının yalnızca saldırı kapasitesine dayanmadığı, füze ve insansız hava araçlarına karşı çok katmanlı bir savunma sistemi kurulmasının da planlandığı belirtiliyor.

Atina yönetimi, “Aşil Kalkanı” adı verilen hava, balistik füze ve İHA savunma sisteminin geliştirilmesi için İsrail ile 31 Ağustos 2026’da hükümetler arası anlaşma imzaladı.

Yunanistan Savunma Bakanlığına göre sistem, hava tehditleri, balistik füzeler ve insansız hava araçlarına karşı ortak bir komuta-kontrol ağı altında çalışacak.

Yunan hükümeti temmuz ayında yaklaşık 3,5 milyar avroluk çok katmanlı hava savunma paketine onay vermişti. Sistemin yaklaşık 35 ay içinde devreye alınması planlanıyor.

‘AKTİF CAYDIRICILIK’ VURGUSU

Yunan askeri analizlerinde Houpis’in açıklamaları, klasik savunmadan “aktif caydırıcılık” anlayışına geçişin işareti olarak yorumlanıyor.

Bu yaklaşımda temel hedef, bir çatışmayı başlatmak değil, olası bir saldırının karşı taraf açısından maliyetini ve başarısızlık ihtimalini yükselterek saldırıyı daha başlamadan caydırmak olarak tanımlanıyor.

Ancak uzmanlara göre önleyici vuruş seçeneğinin uygulanabilirliği yalnızca askeri kapasiteye değil; istihbaratın doğruluğuna, siyasi karar mekanizmasına, uluslararası hukuka ve çatışmanın daha geniş bir savaşa dönüşme riskine de bağlı.

Dolayısıyla Yunan basınında çizilen 24 saat içinde sonuç alınabileceği yönündeki senaryo, kesin bir askeri öngörüden çok, Houpis’in ortaya koyduğu caydırıcılık anlayışının teorik bir uygulaması olarak değerlendiriliyor.