Yunan basınından flaş iddia: 'Türkiye, F-35 programına geri dönecek'

Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:55

Güncelleme: 24.09.2024 - 14:56

Ankara-Washington hattında son dönemde yoğun diplomasi trafiği yaşanıyor. Yunan Kathimerini Gazetesi’nin iddiasına göre, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini devre dışı bırakması karşılığında, ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçakları programına geri alabileceği öne sürüldü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’taki BM Genel Kurulu'ndaki konuşması ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı açıklamalar, Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programına geri dönme çabalarını yeniden gündeme taşıdı. Fidan, Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte, S-400’ler için bir “yaratıcı formül” arandığını belirtti.

Kathimerini Gazetesi’nin haberine göre, ABD’li yetkililer, S-400’lerin ya ABD’ye teslim edilmesini ya da İncirlik Üssü’nün ABD kontrolündeki bölümüne aktarılmasını önerdi. Ancak Türkiye'nin bu teklife olumlu yaklaşmadığı ve görüşmelerin sürdüğü iddia ediliyor. Ayrıca ABD’nin, Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşünü S-400 meselesinin çözülmesine bağladığı ifade ediliyor.

YUNANİSTAN TEPKİ GÖSTERDİ

Bu gelişmeler, Yunanistan'da büyük bir endişeyle karşılandı. Kathimerini Gazetesi, Türkiye’nin F-35 programına geri dönebileceği yönündeki iddiaları gündeme taşırken, Miçotakis hükümeti bu olasılığın bölgedeki güç dengelerini sarsabileceğinden kaygılı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 5 Eylül’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin silahlanma yarışında öne geçebileceği endişesini dile getirdi.

Aynı zamanda ABD’deki Yunan lobisi de harekete geçti. Helen Amerikan Liderlik Konseyi, ABD Kongresi’ne bir mektup yazarak, Türkiye’nin Amerikan yapımı silahları, ABD müttefiklerine karşı kullanma potansiyelinden duydukları rahatsızlığı belirtti. Yunan lobisi, Türkiye’nin bölgedeki agresif tutumunu ve “Mavi Vatan” doktrinini eleştirerek, Türkiye’ye F-35 satılmaması yönünde çağrıda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, 2002 yılında F-35 programına katılmıştı ve ilk savaş uçağını 2018’de teslim almıştı.

Ancak, 2019’da Rusya’dan alınan S-400 füze savunma sistemi nedeniyle ABD, Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı ve CAATSA yaptırımlarını uygulamaya başlamıştı.

Kathimerini’nin iddiasına göre, Türkiye’nin S-400’leri devre dışı bırakması halinde, bu yaptırımların kaldırılması ve F-35 programına geri dönüş mümkün olabilir.