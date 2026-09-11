Yunan yıldız Giorgos Mazonakis’in ölümüne soruşturma

Yunanistan’ın son 30 yıldaki en tanınmış sanatçılarından Giorgos Mazonakis’in özel bir tıp merkezinde hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

54 yaşındaki Mazonakis’in, planlanan plazmaferez işlemi için Atina’nın Kolonaki semtindeki özel bir merkeze gittiği sırada aniden rahatsızlandığı ve kalp durması yaşadığı bildirildi. İlk müdahalenin ardından Elpis Hastanesi’ne sevk edilen sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma kapsamında, Mazonakis’in kalp krizi geçirmesinden önce klinikte neler yaşandığı, planlanan işlemin başlayıp başlamadığı, sanatçıya hangi tıbbi değerlendirmelerin yapıldığı ve merkezin bu tür bir işlem için gerekli ruhsat, ekipman ve uzman personele sahip olup olmadığı araştırılıyor.

Yunan medyasına yansıyan bilgilere göre, Mazonakis’in tedavisinden sorumlu olduğu belirtilen doktor, plazmaferez işleminin henüz başlamadığını, sanatçının hazırlıklar sırasında aniden fenalaştığını ifade etti. Aynı doktorun, Mazonakis’in bir gün önce de kliniğe geldiğini ve sağlık durumunun yıpranmış olduğunu söylediği aktarıldı.

KLİNİĞİN RUHSATI MERCEK ALTINDA

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, tesisin klinik değil, dahiliye muayenehanesi olarak kayıtlı olduğunu açıkladı.

Georgiadis, plazmaferezin ağır ve yalnızca uygun hastane koşullarında gerçekleştirilmesi gereken bir işlem olduğunu belirterek Atina Tabipler Odası tarafından denetim yapılmasını istedi.

Atina Tabipler Odası Başkanı Giorgos Patoulis de merkezin ruhsat ve ekipman durumunun incelendiğini söyledi. Patoulis, merkezin dahiliye muayenehanesi olarak ruhsatlandırıldığını ve Oda kayıtlarında burada bir plazmaferez cihazının bulunmadığını belirtti.

Doktorların avukatı ise cihazların Tabipler Odası’na bildirildiğini ve muayenehanenin yasalara uygun faaliyet gösterdiğini savundu.

Mazonakis’in ölümüyle ilgili iki doktorun ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, ancak ön soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

PLAZMAFEREZ NEDİR?

Plazmaferez, kanın özel bir cihazdan geçirilerek plazmanın ayrıştırılıp uzaklaştırıldığı, kan hücrelerinin ise hastaya geri verildiği tıbbi bir işlemdir. Uzaklaştırılan plazmanın yerine uygun bir solüsyon konulur.

Uzmanlara göre işlem öncesinde hastanın durumunun değerlendirilmesi ve işlem sırasında tansiyon, kalp atış hızı ve oksijen seviyesinin sürekli takip edilmesi gerekiyor.

Mazonakis’in ölümünün plazmaferez işlemiyle doğrudan bağlantılı olup olmadığı ise adli tıp incelemesi ve soruşturmanın sonucunda netleşecek.