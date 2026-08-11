Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: 6 kişi hayatını kaybetti

Avrupa'da en çok Batı Nil virüsü vakasının görüldüğü ikinci ülke konumundaki Yunanistan'da Atina Doktorlar Birliği, yetkililere sivrisineklerle mücadele faaliyetlerini artırmaları için çağrıda bulundu.

Atina Doktorlar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, halktan Batı Nil virüsünden korunmak için daha dikkatli olunması istendi.

Açıklamada, "Birlik, yetkili mercileri sivrisineklerle mücadele faaliyetlerini acilen ve sistematik olarak, özellikle bazı kişilerin öldüğü ve onlarca vakanın bulunduğu Attiki Bölgesi'nde artırmaya davet etmektedir." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, sivrisineklerle mücadelenin zamanında planlanması ve süreklilik arz etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu çalışmaların sivrisineklerin sayısı çoğalmadan önce üreme alanlarında bilimsel ve planlı yürütülmesinin gerekliliğine işaret edildi.

Halktan bireysel önlem alınması istendi. Attiki bölgesindeki vaka artışının sivrisineklerle mücadelede yetkili mercilerin uyguladığı tedbirlerin yeterliliğine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdiği vurgulandı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre, Avrupa'da İtalya'dan sonra Yunanistan, Batı Nil virüsü vakalarının en çok tespit edildiği ikinci ülke konumunda.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre ülkede yılbaşından 5 Ağustos'a kadar 65 vaka tespit edildi ve 65 yaşın üzerindeki 6 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'da geçen yıl ağustos ayına kadar 35 Batı Nil virüsü vakası kaydedilmişti. 2025 yılının tamamında ise vaka sayısı 96'ya yükselmiş, virüs nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirmişti.