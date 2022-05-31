Yunanistan endişeli, Türkiye ile arasındaki duvarı üç katına çıkarmak istiyor

31 Mayıs 2022 Salı, 14:56

Yunanistan Hükümeti, Türkiye'nin, AB ve Yunanistan'a baskı yapmak amacıyla göçmenleri "siyaseten kullanmasından" şikayetçi. Bu duruma örnek olarak da Şubat 2020'de Türkiye'nin "göçmenleri sınır kapıları açıldığı bahanesiyle Meriç Nehri sınırına sürmesini" gösterdi.

Yunanistan, Türkiye'den gelebilecek olası "göçmen geçiş teşebbüslerine karşı" önlem almak istemesi ve "kaçak sığınmacıların Avrupa'ya geçişini önlemek amacıyla alınan ek önlemler" gerekçeleriyle Avrupa Birliği'nden (AB) mali destek sağlamasını talep etti.

AB ise "bu amaçla böyle bir mali destek verilmesini öngören herhangi bir mevzuatın bulunmadığı" yanıtını verdi.

AB, Yunanistan dahil 12 üyesinin aynı amaçla talep ettiği mali destekleri, birliğin "göçmenlere ayırdığı mali destek projelerini daraltacağı" gerekçesiyle şimdiye kadar geri çevirmişti.

Yunanistan hükümeti ise 40 kilometrelik duvarın 120 kilometreye uzatılmasında kararlı.

Göçmenlerden Sorumlu Bakan Notis Mitarakis, uzatılacak çelik çitin inşasının maliyeti konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Ancak bu maaliyeti 200 milyon euro (3.5 milyar TL)'dan fazla olacağı sanılıyor.