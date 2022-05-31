Yunanistan endişeli, Türkiye ile arasındaki duvarı üç katına çıkarmak istiyor

Yunanistan, Türkiye'yle arasındaki Meriç Nehri'nin kara sınırında inşa ettiği 40 kilometrelik çelik çiti 120 kilometreye uzatmaya karar verdi. Ek 80 kilometrelik beş metre yüksekliğindeki çelik çit inşaatına başlayan Yunanistan AB'den mali destek sağlamasını talep etti.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
31 Mayıs 2022 Salı, 14:56
Yunanistan endişeli, Türkiye ile arasındaki duvarı üç katına çıkarmak istiyor
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Yunanistan Hükümeti, Türkiye'nin, AB ve Yunanistan'a baskı yapmak amacıyla göçmenleri "siyaseten kullanmasından" şikayetçi. Bu duruma örnek olarak da Şubat 2020'de Türkiye'nin "göçmenleri sınır kapıları açıldığı bahanesiyle Meriç Nehri sınırına sürmesini" gösterdi.

Yunanistan, Türkiye'den gelebilecek olası "göçmen geçiş teşebbüslerine karşı" önlem almak istemesi ve "kaçak sığınmacıların Avrupa'ya geçişini önlemek amacıyla alınan ek önlemler" gerekçeleriyle Avrupa Birliği'nden (AB) mali destek sağlamasını talep etti.

AB ise "bu amaçla böyle bir mali destek verilmesini öngören herhangi bir mevzuatın bulunmadığı" yanıtını verdi.

AB, Yunanistan dahil 12 üyesinin aynı amaçla talep ettiği mali destekleri, birliğin "göçmenlere ayırdığı mali destek projelerini daraltacağı" gerekçesiyle şimdiye kadar geri çevirmişti.

Yunanistan hükümeti ise 40 kilometrelik duvarın 120 kilometreye uzatılmasında kararlı.

Göçmenlerden Sorumlu Bakan Notis Mitarakis, uzatılacak çelik çitin inşasının maliyeti konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Ancak bu maaliyeti 200 milyon euro (3.5 milyar TL)'dan fazla olacağı sanılıyor.

 


BBC Türkçe
Yunanistan AB türkiye

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