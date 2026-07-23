Yunanistan hava savunmasını İsrail’e emanet ediyor: 3,5 milyar avroluk 'Aşil Kalkanı' hamlesi

Yunanistan’ın, İsrail’den çok katmanlı hava savunma sistemi ile ABD ve İsrail yapımı insansız hava araçları satın alınmasına nihai onay vermeye hazırlandığı bildirildi.

Toplam değeri 3,5 milyar avroya ulaşabilecek sistem, balistik füze, uçak ve İHA tehditlerine karşı kullanılacak.

Reuters’a konuşan konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa göre, Yunanistan Hükümet Dışişleri ve Savunma Konseyi’nin (KYSEA) satın alma sözleşmelerini perşembe günü onaylaması bekleniyor.

KYSEA’nın projeye yılın başında ön onay verdiği, yapılacak toplantıda ise tedarik sözleşmelerinin kesinleştirileceği belirtildi.

SİSTEMİN ADI “AŞİL KALKANI”

Yunanistan, “Aşil Kalkanı” adı verilen çok katmanlı bir savunma sistemi kurmayı planlıyor. Sistem, balistik füzelere, savaş uçaklarına ve insansız hava araçlarına karşı ülkenin hava sahasını korumayı amaçlıyor.

Savunma sisteminin merkezinde, İsrailli Rafael ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) şirketleri tarafından üretilen radar ve füzelerin yer alacağı kaydedildi.

Yunanistan halihazırda hava sahasının korunması için ABD yapımı Patriot sistemleri ile eski Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini kullanıyor.

Kaynaklardan biri, KYSEA’nın İsrail’den satın alınacak hava savunma sisteminin yanı sıra ABD ve İsrail yapımı çeşitli insansız hava araçlarının tedarikine de onay vereceğini söyledi.

İkinci bir yetkili de İsrail merkezli savunma sistemi ve İHA alımına ilişkin bilgileri doğruladı. Satın alınacak İHA’ların modelleri ve toplam maliyetine ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

Yunanistan, geçen yıl yaklaşık 650 milyon avro karşılığında İsrail yapımı 36 roket topçu sisteminin satın alınmasını onaylamıştı.

2036’YA KADAR 28 MİLYAR AVROLUK HARCAMA

Atina yönetimi, silahlı kuvvetlerini modernize etmek amacıyla 2036 yılına kadar yaklaşık 28 milyar avroluk savunma harcaması yapmayı planlıyor.

Program kapsamında ABD’den 40’a kadar F-35 savaş uçağı, Fransa ve İtalya’dan ise yeni fırkateynler alınması öngörülüyor.

Yunanistan, gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 3,5’ini savunmaya ayırıyor. Bu oran, birçok NATO üyesinin savunma harcamasının üzerinde bulunuyor.

Atina yönetimi, yüksek savunma harcamalarını Türkiye ile uzun süredir devam eden anlaşmazlıklara dayandırıyor.

Son yıllarda ekonomik ve diplomatik ilişkilerini güçlendiren Yunanistan ile İsrail, savunma alanındaki işbirliğini de genişletiyor.

İki ülke Yunanistan topraklarında ortak bir hava eğitim merkezi işletirken, her yıl müşterek askeri tatbikatlar düzenliyor. Atina ve Tel Aviv yönetimleri ayrıca İHA savunma sistemleri ile siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yürütüyor.