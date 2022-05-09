Yunanistan, Kiev'deki büyükelçiliğini tekrar açtı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:16

Yunanistan'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini tekrar hizmete açtığı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yunanistan bayrağı, bugün tekrar Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dalgalanıyor. Büyükelçiliğimiz kapılarını tekrar açtı" ifadesini kullandı.

Savaş başladığında Mariupol'de başkonsolos olarak görev yapan Manolis Andrulakis'in Yunanistan'ın Kiev Büyükelçisi olarak atandığını duyuran Dendias, büyükelçiliğin yanı sıra Yunanistan'ın Odessa Konsolosluğu'nun da hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.