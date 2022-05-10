Yunanistan'da enflasyon 27 yıl sonra çift haneyi gördü
Yunanistan'da enflasyon yüzde 10'un üzerine çıktı. Böylece enflasyon, Yunanistan'da 27 yıl aradan sonra çift haneye ulaştı.
Yunanistan’da yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve gıda maliyetlerini artırmasıyla 1995'ten bu yana ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı.
Yunanistan İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Yunanistan’da yıllık bazda Martt'a yüzde 8,9 olan TÜFE, Nisan'da yüzde 10,2’ye çıkarak Şubat 1995’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Böylece ülkede enflasyon 27 yıl sonra ilk kez çift haneye çıkmış oldu.
Doğal gaz fiyatlarının yıllık bazda yüzde 122,6 artması dikkati çekerken, yıllık artış elektrik fiyatlarında yüzde 88,8, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 10,9 ve konut maliyetlerinde yüzde 35,2 oldu.
Video Haberler
- Van kedisinin sevimli yavruları
- Yangından etkilenen kediyi hayata döndürdüler
- Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü
- Soylu duyurdu: Yeni ehliyetlerde değişiklik
- IŞİD'e video ve fotoğraflarla darbe: 10 gözaltı
- Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığa tahliye
- Vergi dairesi önünde ateşe verdi
- Protestocular başbakanın evini yaktı!
- 'Telefon kazandım’ diye sevindi ama...
- Ev sahibi faturaları ödeyemeyen kiracıyı öldürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Vaka artışları var' dedi, tehlikeyi açıkladı
- Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- AKP'nin kalesinde ortalık karıştı
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Bankalara 'döviz talimatı' iddiası
- Erdoğan'a çok sert tepki: 'Beton yiyin'
- Saray'dan 'Özgür Özel' talimatı
- AKP'de tekme tokat kavga!
- Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı