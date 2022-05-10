Yunanistan'da enflasyon 27 yıl sonra çift haneyi gördü

10 Mayıs 2022 Salı, 16:18

Yunanistan’da yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve gıda maliyetlerini artırmasıyla 1995'ten bu yana ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı.

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Yunanistan’da yıllık bazda Martt'a yüzde 8,9 olan TÜFE, Nisan'da yüzde 10,2’ye çıkarak Şubat 1995’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Böylece ülkede enflasyon 27 yıl sonra ilk kez çift haneye çıkmış oldu.

Doğal gaz fiyatlarının yıllık bazda yüzde 122,6 artması dikkati çekerken, yıllık artış elektrik fiyatlarında yüzde 88,8, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 10,9 ve konut maliyetlerinde yüzde 35,2 oldu.