Yunanistan'da öğretmenler greve gitti

Yayınlanma: 23.10.2024 - 16:18

Güncelleme: 23.10.2024 - 16:18

Grev kapsamında başkent Atina'nın merkezinde toplanan yaklaşık 5 bin öğretmen, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Öğretmenlere, öğrencilerin de eşlik etmesiyle devam eden eylemde eğitim sistemine ilişkin eleştiriler dile getirildi.

Yaklaşık 3 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Eğitimcilerin başlıca talepleri arasında, maaş artışları ve iş yükünün azaltılması için yeni öğretmen alımları da yer alıyor.