Yunanistan'da sol yükseliyor: 'Anketlerde 2. sırada'

Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:32

Güncelleme: 20.11.2023 - 16:32

Yunanistan'da geçen perşembeden bu yana yayınlanan iki kamuoyu anketinde sosyalist PASOK'un 11 yıl sonra Radikal Sol Koalisyon'u (SYRIZA) geçerek ikinci sırayı aldığı görüldü.

PASOK, son olarak 2012'nin Nisan ayında yapılan anketlerde ikinci sırada yer almıştı.

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, PASOK yetkilileri, kendi aralarında "eski günlere dönüşün yaşandığı" hissinin olduğunu belirtti. 35 yıl boyunca Yeni Demokrasi ve PASOK, Yunanistan'ın dominant partileriyken 2012'nin mayıs ayında SYRIZA ana muhalefet, daha sonra 2015'te de iktidar olmuştu.

PASOK anketlerde ikinci sıraya yükselse de hala iktidar partisi PASOK'un 20 puandan fazla gerisinde bulunuyor.

Partideki birçok kişinin, anketlerdeki iyiye gidişin SYRIZA'nın içinde bulunduğu krizden kaynaklı olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden parti liderlerinin temkinli davranmasını beklediklerini ifade etti.

Geçen hafta iyice su yüzüne çıkan krizle SYRIZA içinden solcu bir fraksiyon, yeni Genel Başkan Stefanos Kasselakis'in partinin merkezindeki ideolojiyi "bir tür sağ popülizmle" değiştirdiğini ifade ederek, partiden ayrıldı.

2015-2019 arasındaki SYRIZA hükümetlerinde Finans Bakanı olarak görev yapan Öklid Çakalotos'un liderliğindeki "Şemsiye" isimli fraksiyon, partiden sert bir açıklamayla ayrılırken Kasselakis'i "Trumpist uygulamalar ve sağa kayan popülist politikalar üretmekle" suçladı.

Partide ayrılık sinyalleri, Kasselakis'in Genel Başkan seçilmesinden bu yana devam eden yoğun parti içi muhalefet nedeniyle kaçınılmaz görünüyordu. Kriz, Kasselakis'in Şemsiye fraksiyonunun 3 üyesini partiden ihraç etmek istediğini söylemesinden sonra doruk noktasına ulaştı.

2019'dan bu yana muhalefette bulunan SYRIZA, bu sene yapılan seçimlerde iktidarı geri kazanmayı umuyordu. Ancak parti, son seçimlerde Yeni Demokrasi yüzde 40.6 alırken yüzde 20'de kaldı. Bu ağır yenilgi, partinin uzun süreli lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras'ın istifasını getirdi. PASOK yüzde 12'de kaldı.