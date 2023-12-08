Yüzlerce traktör katıldı: Hükümet binasına gübre fırlatıldı

Fransa'nın Bretonya bölgesi Rennes kentindeki çiftçiler, hükûmetin tarım politikasına tepki olarak traktörleriyle gösteri düzenledi.

AA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 10:42
Yüzlerce traktör katıldı: Hükümet binasına gübre fırlatıldı
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Ulusal basındaki haberlere göre, çiftçiler, Rennes'de traktörleriyle eylem gerçekleştirdi.

Çiftçiler, tarım faaliyetleri kapsamında çok fazla kurala uymak zorunda kaldıklarını belirterek hükûmetin tarım politikasını eleştirdi.

Bretonya Bölgesel Konseyi merkezine gelen çiftçiler buradaki otoparka saman döktü ve resmi evrakları saçtı.

 

Ardından çiftçiler traktörleriyle Tarım ve Orman Bölgesel Müdürlüğünün önüne giderek çimen döktü.

Rennes polisi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, çiftçilerin 100 traktörle eylem yaptığı belirtildi.


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