Son dakika... Zaharova: Bu bir savaşın başlangıcı değil, bu aslında savaşın bitişi

Son dakika gelişmesi... Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a başlatılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 16:24
Son dakika... Zaharova: Bu bir savaşın başlangıcı değil, bu aslında savaşın bitişi
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Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus NTV televizyonuna demecinde, bir soru üstüne şunları söyledi:

  • Birincisi, bu bir savaşın başlangıcı değil, bu çok önemli. Bizim istediğimiz, büyüyüp küresel bir savaşa dönüşebilecek olayların gelişmesini engellemek. İkincisi, bu, aslında savaşın bitişi. Bilmeyenler için söylemek isterim ki bu savaş sekiz senedir sürüyordu. Kan dökülmesine sebep olan ve sivillerin ölümüne yol açan bir savaştan söz ediyorum.



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