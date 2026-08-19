Zambiya’da seçim sonrası siyasi baskı: Hichilema ikinci dönemine tartışmalarla başladı

Zambiya Seçim Komisyonu, 13 Ağustos’ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından mevcut Devlet Başkanı Hakainde Hichilema’nın yüzde 60,49 oyla ikinci dönem için seçildiğini açıkladı. Ancak seçim süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler, ülkedeki demokratik standartlar ve muhalefetin hareket alanına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

The Lead’de yayımlanan analizde, Hichilema yönetiminin son yıllarda devlet kurumları üzerindeki kontrolünü güçlendirdiği ve özellikle 2026 seçimleri öncesinde siyasi rakiplerine yönelik baskının arttığı vurgulandı.

İşte, o analizden öne çıkanlar...

ZAMBİYA'DA NELER OLUYOR?

Zambiya Seçim Komisyonu’nun, 13 Ağustos Perşembe günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin ardından sayılan ve kamuoyuna açıklanan oyların yaklaşık yüzde 60,49’unu alan mevcut Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema’nın üst üste ikinci kez seçildiğini 17 Ağustos Salı günü resmen duyurmasının ardından, Zambiya’nın tam kalbinden endişe ve kaygı verici haberler gelmeye devam ediyor.

Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, bu Güney Afrika ülkesindeki çok sayıda vatandaş arasında bir dizi huzursuzluk, belirsizlik ve hatta endişe mevcut. Çünkü kaynakların aktardığına göre ülkede hâkim olan sosyal, siyasi ve kurumsal atmosfer; Hichilema liderliğindeki iktidar ekosistemine bağlı veya onunla aynı çizgide olmayan bireylerin, ailelerin ve siyasi oluşumların temel özgürlüklerini etkin biçimde kullanabilmeleri açısından cesaret verici görünmüyor.

Gözlemlenen, biriken ve mevcut tüm bilgilere göre, ülkenin siyasi ortamında ve doğru ve uygun hukuk düzeninin işleyişinde öyle bir noktaya gelindi ki, gerek yerel gerekse uluslararası düzeyde önemli sayıda sivil toplum unsuru ve demokrasi savunucusu, bu şikâyetlere göre seçim öncesinde ve seçim sürecinde yaşanan ihlallerin ve yasa dışı eylemlerin sayısından büyük endişe duyuyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, aynı uygulamaların seçim sonrasında da devam ettiği belirtiliyor.

MUHALEFETİN HUKUK SAVAŞI

Kamuoyunca bilindiği üzere, mevcut Cumhurbaşkanı Hichilema’yı çevreleyen geniş yapı, en az dört yıldır devletin tüm gücünü bu grupların elinde toplamak ve muhafaza etmek amacıyla bir strateji yürüttü.

Bu gündemin ilerlemesi, örneğin Haziran 2024’te, bugün küresel medya ve haber ajanslarının görüşlerine başvurduğu entelektüel ve siyasi analist Sishuwa Sishuwa’yı, Zambiya’da demokrasiyi zayıflatmayı amaçladığını öne sürdüğü bir “hukuk savaşı”nın (lawfare) ilerleyişini gündeme getirmeye yöneltti.

Nitekim bu gözlemciye göre Hichilema, “zayıflayan ekonomi ve kendi eylemleri nedeniyle etnik-bölgesel hatlar boyunca derinden bölünmüş bir ülke yüzünden Ağustos 2026’da yenilgi ihtimaliyle karşı karşıya kalınca”, “siyasi rakiplerini zayıflatmak ve yeniden seçilmesini güvence altına almak için hukuk savaşına başvurdu.”

Sishuwa Sishuwa o dönemde, “Cumhurbaşkanı, hukuki otokratikleşmenin bu son dalgası için beş temel kurumu kullanarak özel stratejiler geliştirdi: yargı, polis, parlamento, seçim komisyonu ve kamu yönetimi” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle ve son yıllarda insan haklarını ve siyasi özgürlükleri savunan kuruluşların düzenli ve açık biçimde hazırladığı raporların arşivlerinden de geniş ölçüde doğrulanabileceği üzere, sivil toplumun devlet iktidarıyla ilişkisindeki kırılganlıklar ortaya konuldu. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı makamı, devletin stratejik yönetiminde kalıcı olma hedefinin karşısında duran sivil ve siyasi kaynakları zayıflatma amacı doğrultusunda ilerledi.

MUHALEFETE YÖNELİK ŞİDDET

Bütün bunları ortaya koyan sayısız kanıt bulunuyor. Dolayısıyla 2026 seçimlerinin yaklaşması, doğal bir yenilgi korkusunun eşlik ettiği kaygıyı artırınca, iktidardaki UPND, çok partili muhalefet yapısına yönelik saldırısını güçlü biçimde artırdı.

Bu durum, hukuk alanındaki önde gelen isimlerin muhalefete karşı yürütülen baskı, şiddet ve hatta yasa dışı uygulamalar konusunda derin endişelerini dile getirmelerine yol açtı.

Nitekim uluslararası alanda tanınan seçkin hukukçu Profesör Cephas Lumina, 7 Ağustos’ta Lusaka gazetesi The Mast’te yayımlanan köşe yazısında, “Sandıklar kuşatma altında: Siyasi şiddet ülkeyi zehirliyor” ifadelerini kullandı. Lumina, “cinayetler, adaylara yönelik saldırılar, mitinglerin engellenmesi ve aktivistlere yönelik polis baskısının, fikir alışverişi olması gereken süreci bir korku iklimine dönüştürdüğünü” belirterek hem polise hem de Zambiya Seçim Komisyonu’na “hızlı, tarafsız ve kararlı biçimde harekete geçmeleri, aksi takdirde dürüstlüğü şimdiden sorgulanan bir seçimin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacakları” çağrısında bulundu.

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Sosyalist Parti (SP) Başkan Yardımcısı Bob Sichinga da 11 Ağustos’ta aynı yayın kuruluşu The Mast’e yaptığı açıklamada, “Hichilema, muhalefete zarar vermek için ‘imingalato’ taktiğini kullanacağını açıkça söyledi. Bu sözlere dikkatle bakarsanız, bunların muhalefete zarar vermeyi amaçlayan taktikler olduğunu görürsünüz” dedi.

Bemba dilinde “Imingalato” kelimesinin “beceri” anlamına geldiğini ve Sosyalist Parti’nin üst düzey yetkilisinin, hükümetin örtülü yöntemlere başvuracağı yönündeki değerlendirmesini açıkça ortaya koyduğunu belirtmek gerekir.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN UYARILAR

Amnesty International da tutumunu açıklayarak, devlet destekli uygulamaların Zambiyalıların hak ve özgürlükleri üzerindeki kısıtlamaları artırdığını ve ülkede insan haklarının uygulanmasını zayıflattığını vurguladı.

Human Rights Foundation (HRF) ise 13 Ağustos 2026’daki seçim günü yayımladığı açıklamada, Zambiya’nın genel seçimlere “rakip siyasi gruplar arasındaki ölümcül çatışmalar, polis kısıtlamaları ve baskısı ile muhalefet adaylarına yönelik devlet destekli şiddet içeren yıldırma eylemlerinin damga vurduğu bir seçim kampanyasının ardından” gittiğini belirtti. HRF, “Bu uygulamalar, hibrit otoriter rejimlerde yaygın olduğu üzere, görevdeki yönetimin lehine çarpıtılmış, adil olmayan bir seçim ortamını yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

Görüldüğü üzere, bu uluslararası gruplar Zambiya’daki gerçekliğe ilişkin olarak yerel siyasi ve toplumsal oluşumların temsilcileriyle aynı ölçütleri ve aynı yorumu paylaşıyor.

GÖZALTILAR VE SUİKAST İDDİALARI

Zambiya sahasından gelen güvenilir verilere göre; Tonse İttifakı’nın mali kaynaklarına keyfi biçimde el konulmasının, söz konusu muhalefet ittifakının seçim mitinglerine yönelik şiddetin ve aralarında saygın Lusakalı iş insanı Harry Valden Findlay’ın da bulunduğu bu siyasi ve seçmen kitlesiyle bağlantılı veya onun üyesi olan kişilere yönelik onlarca gözaltının yanı sıra, bildirilen suikast girişimleri — örneğin aday Brian Mundubile ve kişisel korumalarından bazılarına yönelik girişimler — ve yoğun ve sert seçim atmosferinde gerçekleşen bazı cinayetler — örneğin ulusal hükümetin muhalif üyeleri ve aktivistlerinin dostu olan iş insanı Stelios Sardanis’in öldürülmesi — yaşandı. Ayrıca her seçim merkezinin resmî oy kayıtları olan Gen 20 formlarının tahrif edildiğine ilişkin şikâyetler gündeme geldi ve seçimlerin ardından muhalefet mensuplarına yönelik bazı polis baskınları ve gözaltılar gerçekleştirildi.

MUNDUBILE’NİN EVİNE OPERASYON

Seçimden sonraki hafta sonunda askeri ve/veya polis birlikleri Mundubile’nin konutuna zor kullanarak girdi ve bir dizi ateş açılmasının ardından içeride bulunan 11 kişiyi gözaltına aldı; bazı kişiler de yaralandı. Yetkililer konutta hukuk düzenine karşı ayaklanma planlayan bir milis yapılanmasının bulunduğunu söyledi. Ancak Mundubile ve destekçileri bu suçlamayı reddederek operasyonun tamamının yasa dışı ve gayrimeşru olduğunu açıkladı.

Ayrıca devletten, açıkça ciddi nitelikte olan ve ittifakın lider kadrosunun birkaç yıl hapis cezasına çarptırılması için yeterli olabilecek bu suçlamayı geri çekmesini talep ettiler.

Ülke içinde ve dışında farklı siyasi çevrelerle düzenli iletişim sürdüren tanınmış iletişimci Emmanuel Mwamba’ya göre, “Milis hikâyesi, Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema ve suç ortağı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele’nin Zambiya’daki demokratik ve seçim sürecine karşı gerçekleştirdiği darbe için korkunç bir örtüdür.”

ÖNDE GELEN MUHALİFLER GÖZALTINDA

Benzer şekilde Tonse İttifakı’nın bilgilendirme biriminden yapılan açıklamada, George Chisanga, Mutotwe Kafwaya, Enock Roosevelt Tonga, Chisopa, Sean Tembo (kampanya yöneticisi), Dr. Ngoma, Piskopos Trevor Musonda Mwamba ile sanatçılar Moses Ng’andwe ve Felix Mangani Phiri gibi ittifakın kilit isimlerinin polis gözetiminde olduğu belirtildi. Mundubile’nin güvenlik ekibinde yer alan Benard Chewe ve Simon Phiri de yalnızca hükümete açıkça karşı çıktıkları için cezaevinde tutulduğu belirtilen onlarca kişi arasında hâlâ gözaltında bulunuyor.

Aynı şekilde çeşitli siyasi çevrelerde muhalefetin diğer bazı üyelerinin nerede olduğunun bilinmediği belirtilirken, Findlay ve Kafwaya’nın aileleri de dahil olmak üzere bu kişilerin yakınları, yetkili makamlardan kendileriyle görüşmelerine izin verilmesini ve/veya her birinin akıbeti hakkında bilgi verilmesini talep etmeye devam ediyor.

İNSAN HAKLARI KURULUŞLARINA ÇAĞRI

Bu durum, bundan etkilenenler açısından son derece acil ve son derece ciddi olup, insan haklarının uygulanmasını ve hayata geçirilmesini izleyen uluslararası kuruluşların çalışmalarını daha da teşvik etmelidir. Çünkü Zambiya’da birçok kişinin düşündüğü gibi ülke, nüfusun çoğunluğunu haklarından mahrum bırakacak bir devlete dönüştürülmektedir.