Zaporijya'da Donetsk ve Luhansk ile referanduma gidiyor
Avrupa'nın en büyük nükleer santraline ev sahipliği yapan Zaporijya'nın da Donetsk ve Luhansk ile referanduma katılacağını bildirdi.
Rusya-Ukrayna savaşı ile Ukrayna yönetiminden Rusya yönetimine geçen Zaporijya'da referandum kararı aldı. Rusya tarafından kurulan yönetimin başkanı Yevgeni Balitsky, 23-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak referanduma katılma kararı aldığını açıkladı.
Balitsky, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali bulunan Zaporijya'nın referanduma gitme kararı açıklayan Herson, Donetsk ve Luhansk ile beraber referanduma gitme emri aldığını söyledi.
Balitsky, "Bugün bölgenin toprak bağlılığı düzenlenmesine ilişkin bir emir imzaladım" dedi.
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