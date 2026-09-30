Zebraya benzeyen tay servet değerinde alıcı buldu

Viyana’da düzenlenen prestijli tay açık artırmasında sıra dışı görünümüyle dikkatleri üzerine çeken dört aylık J-Nimon K, 75 bin Euro’ya alıcı buldu.

Kahverengi-beyaz benekleri nedeniyle ilk bakışta küçük bir zebrayı andıran tay, satışa sunulan 12 sıcak kanlı tay arasında açık artırmanın en yüksek fiyatına ulaştı.

Equestrian Worldwide’ın aktardığına göre en yüksek teklif telefon üzerinden geldi. Tayı satın alan kişinin Dubai’den bir at tutkunu olduğu belirtildi.

Yetiştirici Steffen Krehl, yaklaşık 80 atın bulunduğu çiftliğinde daha önce bu kadar özel bir tay yetiştirmediklerini söyledi.

Krehl, J-Nimon K’nin yalnızca rengiyle değil, yüz yapısı ve düzgün bacaklarıyla da dikkat çektiğini belirterek, tayın gelecekte üst düzey bir engel atlama atı olabilecek özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

NADİR DESENİYLE AÇIK ARTIRMANIN FAVORİSİYDİ

J-Nimon K’nin en dikkat çekici özelliği, nadir görülen “tiger spotting” olarak adlandırılan benekli post yapısı oldu. Tay, açık artırma öncesinde de görünümü nedeniyle organizasyonun en çok ilgi gören hayvanlarından biri haline geldi.

Soy ağacının da güçlü olması, J-Nimon K’nin sportif kariyerine yönelik beklentileri artırdı.

Satış tamamlanmış olsa da tayın Almanya’dan ayrılması için henüz erken.

J-Nimon K, en az altı aylık olana kadar Brandenburg’daki çiftlikte annesinin yanında kalacak. Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ne götürülüp götürülmeyeceği ise henüz kesinleşmedi.

Yetiştirici Krehl, yeni sahibiyle görüşmelerin sürdüğünü ve tayın bir süre Avrupa’da kalarak engel atlama eğitimi alma ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

Equnews’un aktardığına göre J-Nimon K, 75 bin Euro ile açık artırmanın açık ara en pahalı tayı oldu.

Gecenin ikinci en yüksek fiyatı 38 bin Euro’da kalırken, açık artırmada tay başına ortalama satış fiyatı yaklaşık 27 bin Euro olarak gerçekleşti.