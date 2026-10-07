Zehirli iğneyle infazdan kurtulan ilk kişi oldu: Christa Pike bilincini geri kazandı

ABD’nin Tennessee eyaletinde zehirli iğneyle idam edilmeye çalışılan ancak infaz girişiminden sağ kurtulan 50 yaşındaki Christa Pike’ın bilincini geri kazandığı ve konuşmaya başladığı açıklandı.

Pike’ın avukatları, başarısız infaz sırasında kollarında ağır yaralanmalar oluştuğunu ve tedavisinin hastanede sürdüğünü bildirdi.

1995 yılında 19 yaşındaki Colleen Slemmer’ın öldürülmesine ilişkin davada idam cezasına çarptırılan Pike, 30 Eylül’de Nashville’deki Riverbend Maksimum Güvenlikli Cezaevi’nde zehirli iğneyle infaz edilmeye çalışıldı.

Ancak yaklaşık 2,5 saat süren işlem sırasında damar yolu açılmasında yaşanan sorunlar nedeniyle infaz tamamlanamadı. Pike, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİLİNCİ AÇILDI, KONUŞMAYA BAŞLADI

Pike’ın avukatları, müvekkillerinin birkaç gün boyunca bilinci kapalı ve solunum cihazına bağlı tutulduğunu, doktorların vücudundaki pentobarbital maddesini temizlemek için müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Son açıklamada ise Pike’ın bilincini geri kazandığı ve konuşabildiği belirtildi. Ancak avukatları, iyileşme sürecinin uzun olmasını beklediklerini ve sağlık durumuna ilişkin belirsizliğin sürdüğünü kaydetti.

Mahkeme belgelerine göre infaz sırasında damar yolu açma girişimleri Pike’ın her iki kolunda da ciddi hasara yol açtı.

Avukatları, yüksek alkalin özellik taşıyan pentobarbitalin damar dışına sızarak deri altı dokulara yayıldığını, bunun sonucunda kollarında şişme, yanık ve kabarcıklar oluştuğunu savundu.

İnfazı izleyen gazeteciler ve avukatlar, Pike’ın işlem sırasında nefes almakta zorlandığını, ağladığını ve acı içinde sesler çıkardığını aktardı.

“ZALİMCE VE OLAĞANDIŞI CEZA” İDDİASI

Pike’ın avukatları, Tennessee Ceza İnfaz Kurumunun müvekkillerinin anayasal haklarını ihlal ettiğini savunarak başarısız infaza ilişkin tüm delillerin korunması için mahkemeye başvurdu.

Savunma ekibi, Pike’ın küçük damarları ve kan hastalığı nedeniyle damar yolu açılmasının zor olacağı konusunda yetkililerin daha önce uyarıldığını öne sürdü.

Davaya ilişkin yeni duruşmanın Davidson County Chancery Court’ta yapılması bekleniyor.

Başarısız infazın ardından Tennessee Ceza İnfaz Kurumu Komiseri Frank Strada’nın görevinden ayrılacağı açıklandı.

Tennessee Valisi Bill Lee ise eyalette 2026 sonuna kadar planlanan diğer infazları durdurdu ve Pike’ın infaz girişiminin bağımsız bir kurum tarafından incelenmesi talimatını verdi.

Pike, modern dönemde zehirli iğneyle infaz ilaçları uygulandıktan sonra hayatta kaldığı bilinen ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Aynı zamanda Tennessee’nin yaklaşık iki yüzyıl sonra idam etmeye çalıştığı ilk kadın olan Pike’ın vakası, ABD’de zehirli iğne yönteminin uygulanması ve “zalimce ve olağandışı ceza” yasağına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.