Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zelenski açıkladı: Rusya'da 3 petrol rafinerisine saldırdık

Zelenski açıkladı: Rusya'da 3 petrol rafinerisine saldırdık

19.07.2026 17:57:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Zelenski açıkladı: Rusya'da 3 petrol rafinerisine saldırdık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Stavropol bölgesinde 3 petrol rafinerisine saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarına "adil ve isabetli şekilde karşılık vermeye devam ettiklerini" belirtti.

Stavropol'da 3 petrol rafinerisini vurduklarına işaret eden Zelenski, aynı bölgede yer alan bir yakıt tesisini de hedef aldıklarını aktardı.

Rus gölge filosuna ait olduğu öne sürülen 3 tankere de Karadeniz'de saldırı düzenlediklerini kaydeden Zelenski, "Bu savaşın sona ermesi gerektiği algısının Rusya'da yayılmasını sağlayan tüm birliklerimize teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Zelenski, söz konusu saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

İlgili Konular: #Rusya #Ukrayna