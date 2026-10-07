Zelenski açıkladı, Ukrayna alarma geçti: Rusya büyük bir saldırıya hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, elde edilen son istihbarat verilerinin Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik “büyük çaplı bir saldırı” hazırlığında olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Zelenski, gece yayımladığı video mesajında Ukrayna ordusu ve hava savunma unsurlarının mevcut imkanlar ölçüsünde olası saldırıya karşı hazır olduğunu söyledi.

Son istihbarat verilerine ilişkin bilgi veren Zelenski, “Rusya’nın büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığını gösteren güncellenmiş istihbarat mevcut” dedi.

Ukrayna güvenlik birimleri ile hava kuvvetlerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Zelenski, ülkenin mevcut savunma kapasitesi çerçevesinde karşılık vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Zelenski, Ukrayna’nın olası yeni bir Rus saldırısına karşı savunma gücünün büyük ölçüde müttefiklerden sağlanacak silah ve hava savunma sistemlerine bağlı olduğunu vurguladı.

Ukrayna lideri, ihtiyaç duydukları savunma imkanlarına sahip ülkelerin Kiev’e destek vermesinin kritik önemde olduğunu söyledi.

Zelenski, özellikle ABD ve Avrupa ülkelerine çağrıda bulunarak, Ukrayna’ya askeri destek konusunda siyasi irade gösterilmesi gerektiğini belirtti.

“İhtiyaç duyduğumuz savunma kapasitesine sahip her liderin ve her ülkenin desteği büyük önem taşıyor” diyen Zelenski, ABD, Avrupa ve diğer ortakların alacağı kararların Ukrayna’nın savunması açısından belirleyici olacağını ifade etti.