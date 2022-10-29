Zelenski, Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile Türkçe kutlama mesajı paylaştı.

AA
29 Ekim 2022 Cumartesi, 09:10
Zelenski, Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkçe kutlama mesajı paylaştı.

Zelenski, Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması vesilesi ile Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."

 


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