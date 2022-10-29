Zelenski, Cumhuriyetimizin 99. yılını kutladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile Türkçe kutlama mesajı paylaştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkçe kutlama mesajı paylaştı.
Zelenski, Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması vesilesi ile Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle ???? ve Cumhurbaşkanı @RTErdogan’ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum.— ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) October 28, 2022
Video Haberler
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar için saat uyarısı
- Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
- Fatih Portakal açıkladı: Ekranlara geri mi dönüyor?
- İstanbulkart kullananlar dikkat!
- AKP'li belediyeden skandal hareket
- '28 AKP'li vekil kapının ağzında'
- Başsavcılıktan Fincancı ve TTB davanamesi
- İnsanın aklıyla resmen alay ediyorlar!
- MasterChef'te gergin anlar: 'Özür dileyeceksin'
- CNN Türk'te ilginç anlar: 'Böyle bir soru yoktu?'