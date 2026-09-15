Zelenski’den Moskova’ya şartlı teklif: Saldırılar durursa biz de dururuz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara ve Genelkurmay Başkanı Mykhailo Drapatiy'le bir araya gelerek savaştaki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırılarda kullandığı silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) önleyebilecek silahların üretilmesi yönündeki çalışmalarının devam ettiğini aktaran Zelenski, bugün bu silahlardan birinin Ukrayna'ya düzenlenen hava saldırısı sırasında başarılı bir şekilde test edildiğini kaydetti.

Zelenski toplantıda, Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdükleri saldırıları da değerlendirdiklerini belirterek, "Savaşın Rusya'nın petrol kaynakları üzerindeki uzun vadeli etkilerinin sonuçları oldukça önemli ve bu da diplomasiye gerekli potansiyeli katıyor" yorumunda bulundu.

Savaşın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, "Ukrayna gerilimi azaltma adımlarını atmaya hazır ama Rusya'nın da kritik altyapıya yönelik gerilimi azaltma taahhütlerine sadık kalmasının müttefiklerimiz tarafından uzun vadeli ve güvenilir bir şekilde güvence altına alınması gerekiyor" ifadesini kullandı.