Zelenski duyurdu: 3 yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ikisi ülkenin güneyinde, biri de doğusunda olmak üzere 3 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesaplarından yaptığı görüntülü paylaşımda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Volodimir Zelenski, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım meselesine değinerek, "Ukrayna bayrağının ve özgür hayatın Kırım'a geri döneceğine inanıyorum. Tüm topraklarımızı ve halkımızı özgürleştireceğiz. Ukrayna ordusu, istihbarat servisimiz, özel servislerimiz bunun için gerekli adımları atıyor. Bu adımları duyabilirsiniz. İşgalciler şimdiden Kırım'dan kaçmaya başladılar. Bu onlar için doğru seçim" dedi.
Zelenski, ikisi Ukrayna'nın güneyinde, biri doğusunda olmak üzere 3 yerleşim bölgesinin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, Ukrayna güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Zelenski, geri alınan yerleşim birimlerinin neresi olduğuna ilişkin bilgi vermedi.
Öte yandan, yerel basında yer alan bilgilere göre, Herson'daki Visokopilya köyü ile Donetsk'e bağlı Ozerne köyü Ukrayna güçleri tarafından geri alındı.
Ukrayna ordusu, 29 Ağustos'ta ülkenin güneyinde yer alan Herson bölgesinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığını duyurmuştu.
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