Zelenski duyurdu: Harkov bölgesinden güzel haberler var
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Harkov bölgesinde bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Volodimir Zelenski, "Bu hafta Harkov bölgesinden güzel haberler var" ifadesini kullandı.
Zelenski, Harkov'da alınan yerlere ilişkin bilgi vermeyerek, "Şimdi Ukkrayna bayrağının geri döndüğü bu veya diğer yerleşim yerlerini adlandırmanın zamanı değil" dedi.
Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, Ukrayna güçlerinin Harkov'da Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiği ileri sürüldü.
Haberde, Harkov bölgesinde bulunan Nova Husarivka köyünde kaydedildiği söylenen ve Ukrayna güçlerinin eski Sovyetleri Birliği'ne ait bayrağı indirdiği anların yer aldığı görüntüler de paylaşıldı.
Ukrayna güçlerinin Harkov'un güneydoğusunda bulunan Volokhov Yar köyüne de girdiği iddia edildi.
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