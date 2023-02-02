Zelenski, Rus saldırılarında artış yaşandığını kaydetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde devam eden savaş kapsamında Ukrayna'nın doğusunda Rus ordusunun saldırılarının arttığını belirtti.

AA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 07:11
Zelenski, Rus saldırılarında artış yaşandığını kaydetti
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından gece saatlerinde paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın yaklaşık bir yıl önce 24 Şubat'ta ülkesine karşı savaş başlattığını kaydeden Zelenski, Ukrayna ordusunun ülkeyi korumaya devam ettiğini bildirdi.

Ülkesinin doğusundaki cephe hattında Rus kuvvetlerinin hareketliliğinin yoğunlaştığını aktaran Zelenski, "Ülkemizin doğusundaki cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde belli bir artış kaydedildi. Durum daha da zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

Zelenski, Ukrayna halkını birlik içinde olarak devletin çıkarlarını korumaya davet etti.

 


Rusya-Ukrayna Savaşı Ukrayna Volodimir Zelenski

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