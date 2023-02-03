Zelenski, Rus saldırılarının karşılıksız bırakılmayacağını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine yönelik düzenlediği saldırıları karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi.

AA
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:07
Zelenski, Rus saldırılarının karşılıksız bırakılmayacağını söyledi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yayınladığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun ülkesine doğru saldırılar düzenlemeye devam ettiğini kaydeden Zelenski, uluslararası arenada Rusya'ya yönelik kısıtlamaların artması gerektiğini savundu.

Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Donbas bölgesine yönelik saldırıları artırma girişimlerinde bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "İşgalcinin hiçbir saldırgan eylemini karşılıksız bırakmayacağız" dedi.

Kiev'de Ukrayna-AB Zirvesi'nin düzenleneceğini hatırlatan Zelenski, zirvede ülkesi için son derece önemli konuların ele alınacağını kaydetti.


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