Zelenski, saldırıları değerlendirdi
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, birçok Ukrayna kentine yönelik füze saldırıların hakkında "Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız" değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın, ülkesinin başkenti Kiev başta olmak üzere birçok şehrine yönelik füze saldırılarını değerlendirerek Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulmasının imkansız olduğunu söyledi.
Zelenski, gece saatlerde Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, Rus güçlerinin bu sabah Ukrayna'nın birçok bölgesindeki şehre düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.
Kiev'de sabah düzenlenen füze saldırıları sonucu hasar gören altyapının tamir çalışmalarını yapan iş makinalarının önünde açıklama yapan Zelesnki, "Şu anda ülke genelinde restorasyon çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.
Rusya'nın, Ukrayna'nın şehirlerine toplam 84 seyir füzesi fırlattığını ve bunlardan 43'ünün Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildiğini kaydeden Zelenski, ayrıca Rusların gönderdiği İran üretimi 24 İHA'dan 13'ünün Ukrayna güçlerince vurulduğunu belirtti.
Zelenski, "Ve ondan sonra bile her on dakikada bir İran üretimi 'Şahid'in (kamikaze İHA) vurulduğuna ilişkin bir mesaj alıyorum" dedi.
Konuşmasında, "Ukrayna'nın korkutulması imkansız, sadece daha da birleşmesi mümkün" ifadesine yer veren Zelenski, Rusya'nın, cephede başarısız olduğu için ülkesine yönelik "terör eylemleri" düzenlediğini savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ukrayna'nın durdurulması mümkün değil. Şimdi de işgalciler savaş alanında bize karşı başarısızlar ve bu yüzden bu teröre başvuruyorlar."
Ukrayna'da hava saldırısı tehlikesi sürdüğü için vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Zelenski, savaşta kazanacaklarını söyledi.
Video Haberler
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'nin dediler... Bakın kimin çıktı!
- 1 koyup 10 kazanacağız derken...
- 'Uyuşturucu provokasyonu' açıklaması
- Efsaneden 'Zehra Güneş' kıyaslaması!
- BBP'de istifalar peş peşe geliyor…
- Uygun fiyatlı hiçbir şey kalmasın diye...
- 'Kasım ayında herkes her şeyi duyacak'
- Erdoğan'a çok sert 'yolsuzluk' tepkisi
- Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Ayrıldığını duyurdu
- Pegasus çalışanı hakkında karar çıktı