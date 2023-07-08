Zelenski, stratejik Yılan Adası'nı ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Karadeniz'deki Yılan Adası'nı ziyaret ettiğini bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Rusya-Ukrayna savaşının 500. günü olduğunu belirtti.
Yılan Adası'nı ziyaret ettiğini aktaran Zelenski, bu adayı "Özgür Ukrayna'nın özgür adası" olarak nitelendirdi.
Zelenski, "Burada işgalcilere karşı savaşan herkese teşekkür ederim. Tam ölçekli savaşın en önemli muharebelerinden biri olan bu muharebede canlarını veren kahramanları andık. Karadeniz'imizde güvenlik için mücadele edenlere şan olsun" ifadesini kullandı.
Karadeniz'in Ukrayna açıklarındaki Yılan Adası, Şubat 2022'de Rusların kontrolüne geçmiş, aynı yılın haziran ayı sonunda Ukrayna ordusu tarafından kurtarılmıştı.
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