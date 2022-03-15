Zelenski'den öldürülen ABD'li gazetecinin ailesine mektup
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Irpin kentinde Rus askerlerinin saldırısında hayatını kaybeden ABD’li gazeteci Brent Renaud'un ailesine bir mektup yazarak, taziye mesajı verdi.
Rusya’nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 51 yaşındaki film yapımcısı ABD'li gazeteci Brent Renaud, 13 Mart tarihinde Ukrayna'nın Irpin kentinde mültecileri görüntülediği sırada, Rus birliklerinin ateş açması sonucu boynundan vurularak hayatını kaybetmişti.
Yaşanan olayın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Renaud'un ailesine bir mektup yazdığını duyurdu.
Mektubunda, yaşanan olaydan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirten Zelenski, Renaud'un ailesine en içten taziyelerini ilettiğini kaydetti.
Sosyal medya açıklamasında Zelenski, "Rusya'nın Ukrayna halkına uyguladığı acımasızlığı ve kötülüğü belgelerken hayatını kaybeden Renaud'un ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Renaud'un hayatı ve fedakarlığı, dünyaya ışığın güçlerinin karanlığın güçlerine karşı savaşında göğüs germek için ilham versin" ifadelerini kullandı.
Mektubunda ise Zelenski, "Sevgili oğlunuz ve kardeşiniz Brent Renaud'un trajik ölümü nedeniyle size en içten taziyelerimi sunmak için bu yazıyı derin bir üzüntüyle yazıyorum. Tüm cesareti ve kararlılığıyla, saldırgan devletin ulusumuza da uyguladığı eşi görülmemiş acımasızlığı ve kötülüğü kayda almak için en tehlikeli savaş bölgelerine gitti" dedi.
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