Zelenskiy ve Trump telefonda görüştü: 'Bir numaralı önceliği' duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, görüşmenin önemli olduğunu belirterek, pek çok konuyu ele alma fırsatları olduğunu kaydetti.

İlerleyen günlerde New York'ta yapılması planlanan görüşme hakkında da konuştuklarını aktaran Zelenskiy, “New York'ta buluşmak üzere anlaştık ve bu görüşme pek çok şeyi değiştirebilir. Diplomatik bir dinamik mevcut” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in kısa süre önce Kiev'i ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Barış yolu bir numaralı öncelik. Gerilimi azaltacak adımların yanı sıra enerji, gıda ve insan hayatının korunması gibi temel güvenlik konularına ilişkin fikirler mevcut. Amerikan ekibiyle çalışıyoruz ve ciddi adımlar atmaya hazırız. Rusya hükümeti ile devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısını imzaladığı için Trump'a teşekkür ettim” açıklamasında bulundu.