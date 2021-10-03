Zelenskiy’den dikkat çeken Putin açıklaması: “Görüşmeye hazırım”
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Lviv Bölgesi'nde iktidardaki 'Halkın Hizmetkarı Partisi' üyeleriyle görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.
Rus lider Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Eğer baş başa görüşme olursa, belirli bir gündeme odaklanmak gerekmez. Oradan sonuç çıkacağını düşünüyorum, zira buna Rusya halkının da ihtiyacı var" dedi.
'BASINDAN ÖĞRENDİM'
Sputnik'in haberine göre, Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Ulusal Reform Konseyi İcra Kurulu Başkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alınması hakkında ilk kez konuşan Zelenskiy, Ukrayna vatandaşlığı da bulunan siyasetçinin ülkesine döndüğünü basından öğrendiğini ve dönüş kararını yanlış bulduğunu söyledi.
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