Zimbabve'de feribot faciası: Ölü sayısı 84'e yükseldi

Zimbabve'deki Kariba Gölü'nde yolcu feribotunun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Zimbabve Ulusal Polis Teşkilatı, pazar günü yaptığı açıklamada 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Kazanın, ülke tarihinde bu türden yaşanan en ölümcül deniz ulaşımı facialarından biri olduğu belirtiliyor.

KAPASİTE 90 KİŞİYDİ

Feribot, salı günü Zambiya sınırı yakınlarında şiddetli rüzgârın etkili olduğu sırada alabora oldu.

Yetkililere göre feribotun 90 kişilik kapasitesi bulunuyordu, ancak kaza sırasında teknede 153 kişiye kadar yolcu bulunmuş olabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer kesin yolcu sayısını henüz doğrulamadı.

Feribot, ülkenin kuzeyindeki Kariba kentinden kuzeybatıdaki kırsal bölgelere ve balıkçı yerleşimlerine doğru seyrediyordu.

18 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Faciada yaşamını yitirenler arasında en az 18 çocuğun bulunduğu açıklandı.

Yerel basında yayımlanan görüntülerde, yüzlerce kişinin hayatını kaybeden yakınlarını teşhis etmek için bölgedeki hastanenin önünde beklediği görüldü.

Zimbabve'nin kuzeyinde karayolu altyapısının yetersizliği, toplu taşıma seçeneklerinin sınırlı olması ve yolların kötü durumda bulunması nedeniyle göl ve nehirler üzerinden ulaşım yaygın olarak kullanılıyor.

CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Zimbabve Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa, kazayı “trajik” olarak nitelendirdi.

Mnangagwa, facianın ülkedeki ulaşım ve güvenlik sistemlerinde derhal giderilmesi gereken ciddi eksiklikleri ortaya çıkardığını söyledi.

Arama ekipleri, Kariba Gölü'nde kayıp olduğu değerlendirilen yolcuları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.