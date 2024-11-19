Zurabişvili'den yeniden seçim yapılması çağrısı

Gürcistan’da seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Zurabişvili, hükümete seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulundu.

Zurabişvili'den yeniden seçim yapılması çağrısı
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DHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:37

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin galip geldiği parlamento seçim sonuçlarını tanımadığını yineledi.

Zurabişvili, seçim barajını geçen muhalefetle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin (Macaristan dışında) söz konusu seçimleri tanımadıklarını aktararak, ülkede kriz yaşandığını ve seçimlerin yeniden yapılmasının çözüm olacağını savundu.

Seçimlerin resmi olarak tanınmaması için Anayasa Mahkemesi’ne dava dilekçesini sunacağını aktaran Zurabişvili, muhalefetin sokaktaki protestosunun da devam etmesi gerektiğini kaydetti.

 


Etiketler: #Gürcistan #Seçim

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