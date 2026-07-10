Küresel piyasalarda ABD, İsrail ve İran hattındaki jeopolitik gelişmelerin yarattığı hareketlilik ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kritik faiz kararı öncesi bekleyiş, petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Peki, 10 Temmuz 2026 motorine zam mı geldi? Motorin, benzin, LPG ne kadar oldu?

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Motorine güncel olarak zam gelmedi. Akaryakıta zam son olarak 8 Temmuz Çarşamba günü 76 kuruşluk motorin zammıyla olmuştu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,87 TL

Motorin: 69,88 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,68 TL

Motorin: 69,73 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara:

Benzin: 63.86 TL

Motorin: 70.99 TL

LPG: 31.19 TL

İzmir: