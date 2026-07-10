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10 Temmuz 2026 motorine zam mı geldi? Motorin, benzin, LPG ne kadar oldu?

10 Temmuz 2026 motorine zam mı geldi? Motorin, benzin, LPG ne kadar oldu?

10.07.2026 10:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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10 Temmuz 2026 motorine zam mı geldi? Motorin, benzin, LPG ne kadar oldu?

ABD, İsrail ve İran ekseninde tırmanan jeopolitik riskler petrol arzı endişelerini artırırken, küresel piyasaların odağındaki Fed faiz kararı öncesi bekleyiş brent petrolü hareketlendirdi. Peki, 10 Temmuz 2026 motorine zam mı geldi? Motorin, benzin, LPG ne kadar oldu?

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Küresel piyasalarda ABD, İsrail ve İran hattındaki jeopolitik gelişmelerin yarattığı hareketlilik ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kritik faiz kararı öncesi bekleyiş, petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Peki, 10 Temmuz 2026 motorine zam mı geldi? Motorin, benzin, LPG ne kadar oldu?

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MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Motorine güncel olarak zam gelmedi. Akaryakıta zam son olarak 8 Temmuz Çarşamba günü 76 kuruşluk motorin zammıyla olmuştu.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 62,87 TL
  • Motorin: 69,88 TL
  • LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 62,68 TL
  • Motorin: 69,73 TL
  • LPG: 30,59 TL

Ankara:

  • Benzin: 63.86 TL
  • Motorin: 70.99 TL
  • LPG: 31.19 TL

İzmir:

  • Benzin: 64.12 TL
  • Motorin: 71.26 TL
  • LPG: 30.99 TL
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