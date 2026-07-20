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2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları nasıl sorgulanır?

2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları nasıl sorgulanır?

20.07.2026 13:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS 2026/1 merkezi atama tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarına odaklandı. Peki, 2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları nasıl sorgulanır?
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KPSS 2026/1 merkezi atama tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Tercih işlemlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, 2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026/1 KPSS merkezi atama sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

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2026/1 KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2026/1 merkezi atama sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Ancak önceki yıllardaki takvim dikkate alındığında sonuçların temmuz ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl, 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınan KPSS-2025/1 tercihleri için yerleştirme sonuçları 24 Temmuz 2025 tarihinde açıklanmıştı. Benzer takvimin izlenmesi halinde, KPSS 2026/1 merkezi atama sonuçlarının da temmuz ayı içinde adayların erişimine açılması öngörülüyor.

2026/1 KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS 2026/1 merkezi atama sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.

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