2026/1 KPSS merkezi atama tercih sonuçları, kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2026/1 KPSS tercihleri bitti mi? 2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2026/1 KPSS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

KPSS-2026/1 merkezi atama tercihleri, 9 Temmuz 2026 saat 09.00'da başladı ve adaylar tercih işlemlerini 16 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercihlerin geçerli sayılabilmesi için işlemlerin belirtilen süre içinde tamamlanması gerekiyor.

2026/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, KPSS-2026/1 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapmadı. Geçmiş yıllardaki takvim dikkate alındığında, yerleştirme sonuçlarının temmuz ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Kesin tarih ise ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi açıklamayla belli olacak.