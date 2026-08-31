Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) YKS kayıt tarihleri uzatıldı. YKS sıralamasıyla AÖF'e yerleşen öğrenciler, kayıtların ne zamana kadar devam edeceğini ve kesin kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2026-2027 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

AÖF YKS KESİN KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖF kesin kayıt işlemleri 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi AÖS Kayıt Otomasyonu üzerinden e-posta adresi veya T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yaparak kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.