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2026-2027 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları nasıl yapılır?

2026-2027 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları nasıl yapılır?

31.08.2026 12:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026-2027 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları nasıl yapılır?

YKS puanıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne (AÖF) yerleşen öğrenciler, kayıt tarihlerini merak ediyor. Peki, 2026-2027 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları nasıl yapılır?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) YKS kayıt tarihleri uzatıldı. YKS sıralamasıyla AÖF'e yerleşen öğrenciler, kayıtların ne zamana kadar devam edeceğini ve kesin kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2026-2027 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt tarihleri ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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AÖF YKS KESİN KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖF kesin kayıt işlemleri 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi AÖS Kayıt Otomasyonu üzerinden e-posta adresi veya T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yaparak kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 

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