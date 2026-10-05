Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yeni dönemin kayıt yenileme süreci yaklaşırken, AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerinin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2026-2027 AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Anadolu Üniversitesi akademik takvimine göre 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme ve ders ekle-sil işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi saat 10.00'da başladı. Mevcut öğrencilerin ders seçimlerini yaparak harç ödemelerini tamamlamaları için son tarih ise 19 Ekim 2026 Pazartesi saat 17.00 olarak belirlendi.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF'te kayıt yenileme işlemleri ders seçimi ve ödeme olmak üzere iki aşamada tamamlanıyor. Öğrencilerin kayıtlarını yenilemek için öncelikle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi üzerinden ders seçimi yapması, ardından belirlenen tutarı ödemesi gerekiyor.

Ders seçimi: Öğrenciler, e-Devlet veya öğrenci şifreleriyle AÖF sistemine giriş yaparak dönem dersleri ile alttan kalan başarısız derslerini seçebiliyor.

Ödeme işlemi: Ders seçiminin onaylanmasının ardından oluşan ödeme tutarı, Ziraat Bankası ATM, mobil veya internet bankacılığı üzerinden ya da AÖF sistemi aracılığıyla kredi kartı veya banka kartıyla ödenebiliyor.