Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, AÖF sınav tarihlerini araştırıyor. Sınav hazırlıklarını planlamak isteyen öğrencilerin gündeminde, güz dönemi sınav takvimi yer alıyor. Peki, 2026-2027 AÖF Güz Dönemi vize sınavları ne zaman? AÖF sınav takvimi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi ara sınavı, 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF sınav takvimine göre güz dönemi dönem sonu sınavı 16-17 Ocak 2027, bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bahar dönemi dönem sonu sınavı 29-30 Mayıs 2027, yaz okulu sınavı ise 21 Ağustos 2027 tarihinde uygulanacak.