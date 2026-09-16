Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminde güz dönemi hazırlıkları sürerken öğrencilerin ders seçimi ve ödeme adımlarını tamamlayacağı tarih aralığı da belli oldu. Peki, 2026-2027 AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücreti nasıl ödenir?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güz dönemi için beklenen kayıt yenileme süreci 5 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Anadolu Üniversitesi'nin akademik takviminde işlemler için son gün 19 Ekim Pazartesi olarak yer alıyor. Bu tarihler arasında öğrencilerin ders seçimi ve ödeme adımlarının tamamlanması gerekecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Adaylar işlemlerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tamamlayacak. Sisteme öğrenci şifresi ya da e-Devlet bilgileriyle giriş yaptıktan sonra ders seçimi ekranına geçilecek. Seçimlerin onaylanmasıyla ödenecek tutar ekrana yansıyacak. Ücret yatırıldıktan sonra kaydın yenilenip yenilenmediği yine öğrenci sistemi üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor.