Milyonlarca öğrencinin takip ettiği Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt sürecinde başvurular devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile kayıt ücretinin ne kadar olduğu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, 2026-2027 AÖL kayıtları bitti mi? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Eylül 2026 tarihinde başladı ve 12 Ekim 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı KKTC'de ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan öğrenciler (engelli öğrenciler hariç) ile tutuklu ve hükümlü öğrenciler, ders sayısına bakılmaksızın yalnızca e-Sınava başvurabilecek.

10 ve daha az ders seçen öğrenciler ise yurt dışında bulunanlar, KKTC ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yaşayan öğrenciler, engelli öğrenciler ve sevgi evlerinde kalan öğrenciler hariç olmak üzere yalnızca e-Sınava başvurabilecek.

KKTC ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehri dışındaki yurt dışında bulunan öğrenciler, engelli öğrenciler ve sevgi evlerinde kalan öğrenciler yalnızca yazılı sınava başvurabilecek.

11 ve daha fazla ders seçen öğrenciler ise KKTC ve Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan öğrenciler hariç olmak üzere yalnızca yazılı sınava başvurabilecek.

AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Örgün ortaöğretim kurumlarından Açık Öğretim Lisesine geçiş işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 41. maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Açık Öğretim Lisesine geçiş yapabilecek öğrenciler arasında örgün ortaöğretim kurumlarında öğrenim hakkını kaybedenler, sınıf tekrarına kalan ve yönetmelik kapsamında öğrenim hakkı devam edenler, ortaokul veya imam hatip ortaokulundan mezun olup örgün ortaöğretime yerleşemeyenler ile 9. sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduran öğrenciler bulunuyor. Bu öğrencilerin doğrudan halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Yönetmelikte belirtilen diğer kapsamlar doğrultusunda durumlarını belgeleyen öğrencilerin ise kayıtlı oldukları okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurarak ön onay işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Ön onayın ardından kesin kayıt için en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat edilebilecek.

Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu aktif, kayıt yenilememiş veya beklemeli durumda olan tüm öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için 750 TL ücret ödenecek. Öğrenciler bu ücreti, 11 Eylül 2026-12 Ekim 2026 saat 23.59 tarihleri arasında odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bankaların kredi kartlarıyla veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri aracılığıyla yatırabilecek.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamındaki öğrencilerden herhangi bir ücret alınmayacak.

Ücret muafiyeti bulunan ve kayıt yenileme işlemi yapacak öğrencilerin, tutuklu veya hükümlü olanlar hariç olmak üzere, 444 0 632 numaralı Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) veya halk eğitimi merkezi müdürlükleriyle iletişime geçerek kayıt yenileme taleplerini iletmeleri gerekiyor. Bu öğrencilerin, sistemde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları ve Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını takip etmeleri gerekiyor. Başvuru yaptığı halde kayıt yenileme işlemi gerçekleştirilmeyen öğrencilerin ise belirtilen tarihler arasında halk eğitimi merkezi müdürlüğüne veya MEBİM'e yeniden başvurmaları gerekiyor.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 3. döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki öğrenci giriş ekranı üzerinden kayıt yenileme işlemlerini kendileri gerçekleştirebilecek.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları iki farklı şekilde gerçekleştirilecek. Basılı evrakla yapılacak sınavlar, 20 Aralık 2026 Pazar günü okullarda düzenlenecek.

e-Sınav için randevu alan öğrenciler ise sınavlarına 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde girecek.