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2026-2027 ATA AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri...

2026-2027 ATA AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri...

6.10.2026 16:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026-2027 ATA AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri...

2026-2027 güz dönemi ATA AÖF vize ve final sınav tarihleri açıklanırken, öğrenciler de sınav hazırlıklarına başladı. Peki, 2026-2027 ATA AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri...
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Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin bahar dönemi sınav tarihleri açıklanırken, öğrencilerin gözü şimdi 2026 güz dönemi vize ve final sınav takvimine çevrildi. Peki, 2026-2027 ATA AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri...

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ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF 2026-2027 güz dönemi ara sınavları, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) 2026-2027 akademik takvimine göre güz dönemi sınav tarihleri şöyle:

  • Ara (Vize) Sınavı: 21-22 Kasım 2026
  • Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 9-10 Ocak 2027
  • Bütünleme Sınavı: 13-14 Şubat 2027
İlgili Konular: #açıköğretim fakültesi #Atatürk Üniversitesi #ATA AÖF

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