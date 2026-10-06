Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin bahar dönemi sınav tarihleri açıklanırken, öğrencilerin gözü şimdi 2026 güz dönemi vize ve final sınav takvimine çevrildi. Peki, 2026-2027 ATA AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri...

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF 2026-2027 güz dönemi ara sınavları, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) 2026-2027 akademik takvimine göre güz dönemi sınav tarihleri şöyle: